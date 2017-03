Giuseppe (Les Anges 9) toujours en couple avec Haneia ? Il nous répond !

Coup dur pour Giuseppe ! Dès son arrivée à Las Vegas, l'Ange anonyme a appris que lui et sept autres anonymes allaient devoir se battre afin d'intégrer officiellement Les Anges 9, dont le tournage se déroulait à Miami : "Toute la maison était un peu dégoûtée. Mais je suis un compétiteur donc je me suis donné."

Le beau brun, qui souhaitait percer en tant que footballeur, a heureusement réussi son rendez-vous professionnel et a été choisi par Fabrice Sopoglian pour intégrer la villa des Anges. Le problème ? Après deux rendez-vous professionnels, le parrain lui a annoncé qu'il devait faire son retour en France afin de passer une sélection à Paris, dans le but d'intégrer le FC Miami. Un choc pour Giuseppe : "C'est un peu contradictoire. On te dit que tu as réussi, par contre, il faut quitter directement la villa. Ce qui m'a un peu surpris et déçu, c'est le fait de partir le soir-même. J'aurais bien fait encore quelques trucs dans la maison avant de partir. Mais c'était pour mon bien. Dans la villa, il n'y avait pas de terrain ou de tapis roulant, donc pas moyen de faire du sport. Et si je voulais réussir mon entretien à Paris, il fallait absolument que je m'entraîne."

Le candidat de télé-réalité s'est donc ressaisi afin d'être au top de sa forme pour le grand jour. Et, bonne nouvelle, cela s'annonce plutôt bien : "Beaucoup de joueurs y ont participé donc ils ont rajouté des dates. J'ai été pris parmi les 500, les 120, puis les 24 derniers. Parmi ces 24, ils vont en sélectionner 5 ou 8 et j'espère que j'en ferai partie. On verra bien, si je ne suis pas pris, j'ai d'autres projets intéressants au niveau de la télé."

Son couple avec Haneia

En plus d'avoir réussi professionnellement, Giuseppe a trouvé l'amour dans les bras d'Haneia. Toutefois, il ne compte pas mettre la charrue avant les boeufs : "Elle m'appelle régulièrement [la jeune femme est encore en tournage, NDLR]. Après, je ne me considère pas en couple. On a eu un début d'histoire, mais il faut voir ce que ça va donner quand elle sortira. Je ne me prends pas la tête. Je pense qu'elle le sait (rires). De son côté, c'est un peu différent."

Avant cela, c'est d'Anissa que le jeune homme s'est rapproché. Il n'a toutefois pas apprécié qu'elle souhaite passer un pacte avec Haneia pour le tester afin de voir s'il pouvait jouer sur deux tableaux : "J'ai aimé le fait qu'Haneia me parle de leur pacte. Je ne suis pas passé pour un débile. Anissa a voulu faire le truc dans mon dos, donc j'ai préféré opter pour la franchise."

