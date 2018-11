Globes de Cristal 2019, avec Juliette Binoche : Les nommés sont...

Le 22 novembre 2018, tous les membres du jury des Globes de Cristal 2019 se sont réunis au Fouquet's, à Paris, pour désigner les nommés. 16 journalistes parmi lesquels Marc-Olivier Fogiel (RTL et France 3), Christophe Carrière (L'Express), Laurent Weil (Canal+), Aïda Touihri ou encore Ariane Massenet.

Cette 14e édition, qui se déroulera le 4 février prochain, organisée par Medhi Hamdi (président des Globes de Cristal), a également l'honneur de pouvoir compter sur la présence de Juliette Binoche, désignée présidente d'honneur. "Les journalistes des Globes de Cristal couronnent chaque année le cinéma, les séries télévisées, le théâtre, le spectacle vivant, la musique et la littérature. C'est avec bonheur que j'ai accepté de présider la 14e cérémonie qui se tiendra le 4 février 2019, pour honorer les créations qui font la force et la singularité de notre pays et inspirent non seulement les oeuvres futures mais aussi le présent de chacun", a fait savoir la grande actrice de 54 ans.

21 Globes de Cristal, dont deux internationaux seront remis :

Meilleur film

- En guerre de Stéphane Brizé

- Jusqu'à la garde de Xavier Legrand

- Mademoiselle de Jonquières d'Emmanuel Mouret

- La Douleur d'Emmanuel Finkiel

- Les Chatouilles d'Andréa Bescond et Eric Métayer