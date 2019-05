Godi (The Voice 8) en couple : "On ne se lâche pas"

Samedi 11 mai 2019, TF1 diffuse la dernière soirée des battles de The Voice 8. Godi (22 ans) y affronte un autre Talent de son coach Mika sur la chanson Tu t'laisses aller de Charles Aznavour comme il l'a confié au détour d'une interview pour le magazine Public. Et il a bien eu du mal à se mettre dans la peau d'un homme qui critique sa compagne.

"Je pensais chanter un truc plus urbain. Mais j'ai pris ça comme un challenge, même si Tu t'laisses aller, que Mika a sélectionné, est très éloigné de moi, de ce que je vis avec ma copine, parce que je ne suis pas du genre à balancer des trucs méchants", a confié Godi.

Cela fait six belles années que le bûcheron file le parfait amour avec une jeune femme prénommée Prisca. Et ce n'est visiblement pas près de s'arrêter : "Avec Prisca, on est ensemble depuis que j'ai 16 ans. Je l'avais repérée au collège déjà, et depuis six ans, on ne se lâche pas. Elle canalise mon énergie, on se parle de tout." S'il admet avoir un côté un peu macho par moment, Godi assure qu'il "aime aussi la valoriser pour lui faire plaisir".

Pour le moment, le couple n'a pas prévu de se marier. Le jeune homme préfère voir ce qu'il se passe côté musique avant de penser à s'engager pour la vie.

L'intégralité de l'interview de Godi est à retrouver dans le magazine Public du 10 mai 2019.