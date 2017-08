Gonzague Saint Bris : Mort de l'écrivain dans un terrible accident

L'auteur et chroniqueur Gonzague Saint Bris est mort cette nuit, le 7 août peu après minuit, sur une route de Normandie. Ce sont nos confrères du Point.fr qui nous apprennent la nouvelle de l'accident de voiture de l'écrivain et en dévoilent les terribles circonstances.

Gonzague Saint Bris, 69 ans, était passager d'une voiture conduite par une femme de 40 ans. Selon nos informations, il s'agit de sa compagne Alice Bertheaume, avec laquelle il revenait, après un dîner Chez Miocque à Deauville, du vernissage de l'événement "la Cow Parade fait son cinéma". Sur la D675 à hauteur de Saint-Hymer, près de Pont-L'Évêque dans le Calvados, le véhicule a fait une sortie de route et a percuté un arbre. Les deux passagers ont été éjectés et l'auteur a été tué sur le coup. LePoint.fr ajoute que la conductrice "a été sérieusement blessée et évacuée vers l'hôpital de Lisieux". Dans la matinée de mardi, le site du quotidien local Le Pays d'Auge indiquait qu'Alice Bertheaume n'était "plus en état d'urgence absolue".

Récemment vu sur W9 dans OFNI, l'ancienne émission de Bertrand Chameroy sur W9, Gonzague Saint Bris était avant tout un auteur prolifique et un journaliste qui a exercé ses talents sur Europe 1, au sein du groupe Hachette Filipacchi Médias, au magazine Femme, au Figaro et à Paris Match. Il était aussi à l'origine de plusieurs manifestations culturelles parmi lesquelles, nous rappelle LePoint.fr, "le festival littéraire La Forêt des livres, en Touraine, dont la prochaine et 22e édition aura lieu le 27 août et sera placée sous le signe de Bob Dylan poète".

Du King of Pop à De Vinci

En tant qu'auteur, on lui doit une quarantaine d'ouvrages et de biographies. En 1992, il rencontre Michael Jackson en Afrique et en tire un ouvrage (Au Paradis avec Michael Jackson, Presses de la Cité, 2010). En 2002, le récit autobiographique des Vieillards de Brighton reçoit le prestigieux Prix Interallié. Plus récemment, en 2014, son oeuvre et sa biographie Louis XI, le méconnu lui vaut le prix Hugues-Capet. Son dernier livre, Les Aristocrates rebelles, est attendu le 27 août aux éditions des Arènes. Il le dédie à ses grands-parents tués en Allemagne pour actes de résistance.

Avec ses frères, il est copropriétaire du château du Clos-Lucé où Leonard de Vinci a fini ses jours. En novembre 2014, Gonzague Saint Bris refaisait le trajet de l'artiste à dos de mulet à travers les Alpes quand il fut invité en France par François Ier.

Gonzague Saint Bris a notamment été marié Clémence de Lasteyrie de Saillant, fille du comte Guy Foulques de Lasteyrie du Saillant et d'Isabelle Giscard d'Estaing, soeur de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Il était depuis le compagnon d'Alice Bertheaume avec qui nous avons pu le voir cette année au Festival du film de Cabourg, dont il était le créateur, et à la remise du prix Closerie des Lilas.