Gonzague Saint Bris : Romantique à Cabourg peu avant sa mort, sa dernière télé...

Gonzague Saint Bris nous a quittés de manière tragique, mais se rappelle à notre bon souvenir en éternel romantique : un mois avant sa mort brutale à 69 ans dans un accident de la route survenu dans la nuit du 7 au 8 août 2017 dans le Calvados, l'écrivain primé et journaliste aimé contribuait à l'enregistrement d'un numéro du magazine Midi en France qui a été diffusé vendredi 8 septembre.

Comment parler de Cabourg sans parler de Gonzague ? "C'était à la fois un ami personnel très cher et un ami de la ville (...) Ambassadeur de Cabourg, il y a encore un mois, il était présent à l'inauguration de la statue Marcel Proust et se mobilisait pour notre projet de musée. Il a beaucoup oeuvré au rayonnement de la ville, qui lui rendra l'hommage qu'il mérite le moment venu", avait d'ailleurs souligné avec émotion le maire de la cité normande, Tristan Duval, après avoir appris le décès du plus fameux des Augerons d'adoption, qu'il savait "amoureux de la vie, de l'amour, des livres, de la culture, fidèle dans ses engagements et ses projets".

Gonzague, cette émission t'est consacrée, tu es notre ami, pour toujours

Alors, Midi en France n'aurait pu faire l'économie de sa participation, le 5 juillet 2017, au tournage d'une émission dédiée à Cabourg. Attristé depuis par la funeste nouvelle de la disparition de Gonzague Saint Bris, l'animateur Vincent Ferniot a enregistré a posteriori un message de lancement particulier afin de lui dédier ce numéro : "Mes chers amis, déclare-t-il, dans ce numéro de Midi en France, vous allez retrouver notre camarade Gonzague Saint Bris, qui a trouvé la mort tragiquement dans un accident de la circulation cet été en Normandie. Ecrivain, historien, journaliste, Gonzague était un fidèle de Midi en France et de la ville de Cabourg, où il avait créé ce Festival du film romantique dont il était si fier. Il avait, évidemment, accepté de participer à l'enregistrement de cette nouvelle formule de Midi en France. Vous allez l'y retrouver enthousiaste, passionné, séducteur, comme toujours. Gonzague, cette émission t'est consacrée, tu es notre ami, pour toujours."

Effectivement enthousiaste et passionné, on retrouvera quelques minutes plus tard Gonzague dans la chambre qu'occupa notoirement au Grand Hôtel l'écrivain Marcel Proust, installé à son bureau : "C'est un grand privilège : on me donne, à chaque fois quand je viens écrire, cette chambre de Marcel Proust. C'est là qu'il a conçu les plus belles pages d'A la recherche du temps perdu (...) Mais surtout, ici, les mots écrits de Proust s'envolent et s'animent. Il a dit, en regardant par cette fenêtre, il a parlé de la beauté de "la liquide mobilité de la lumière"", dit-il en savourant.