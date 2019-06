Goo Hara : La star de la K-pop brise le silence après sa tentative de suicide

Le 26 mai 2019, la chanteuse star de la K-pop était transportée à l'hôpital après une tentative de suicide, survenue à son domicile de Séoul, en Corée du Sud. Juste avant, Goo Hara avait publié un "Au revoir" sur Instagram qui avait alerté son manager, ce qui avait permis de la sauver in extremis. Le 28 mai 2019, l'artiste de 28 ans brisait le silence dans une déclaration faite par ses représentants. "Je suis vraiment désolée d'avoir causé tant de désagréments au vu des récents événements. Je suis en train de prendre soin de ma santé. J'ai été troublée par plusieurs choses dans ma vie privée. Je ferai de mon mieux pour récupérer et avoir un mental plus fort. Je suis réellement désolée pour cet incident", est-il expliqué.

Goo Hara doit également témoigner dans une affaire concernant son ex petit-ami. Selon plusieurs sites coréens, elle aurait été accusée de l'avoir agressé et de lui avoir fait du chantage. "Goo Hara n'est pas en état d'apparaître au procès. Elle est en train de recouvrer sa santé mentale. Si le procès peut être repoussé, elle s'y rendra. Elle sera disponible pour témoigner après le mois de juillet", a fait savoir son avocat. Ce procès devrait s'ouvrir le 25 juillet prochain. On ne sait donc pas si Goo Hara pourra être présente.

En attendant, la chanteuse reçoit le soutien précieux de ses nombreux fans sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram de l'ancienne membre du groupe Kara reçoit une pluie de commentaires positifs depuis l'annonce de sa tentative de suicide.