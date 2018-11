Good Doctor : Le jour où Freddie Highmore a échappé à la mort...

Depuis août 2018, TF1 diffuse la série The Good Doctor avec le succès que l'on connaît. Ce succès, il intervient après une carrière déjà bien remplie pour le jeune Freddie Highmore (26 ans)... même si tout a bien failli s'arrêter brutalement en France il y a quelques années !

En effet, le jeune comédien (également vu dans Charlie et la chocolaterie) aurait bien pu ne jamais se glisser dans la peau de Shaun, ce chirurgien prometteur atteint du syndrome d'Asperger, à cause d'un événement survenu en marge d'un tournage.

Ce tournage, c'est Arthur et les Minimoys (2006) du réalisateur français Luc Besson dans lequel Freddie tenait le rôle principal. Interrogée par Artisan News service, l'actrice Mia Farrow – qui donnait alors la réplique à Freddie – s'est rappelée : "Durant le tournage, on a visité les plages normandes. C'était magnifique et très sympa de sortir avec Freddie et son père. On a mangé des crêpes... et on a failli mourir (...) Notre chauffeur s'est endormi au volant. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux." Plus de peur que de mal !

Heureusement, il n'est rien arrivé au jeune comédien et il a pu, en 2017, intégrer la série à succès Good Doctor. Aux Etats-Unis, le premier épisode a été suivi par plus de 11 millions de téléspectateurs. Un véritable carton ! Sur TF1, en août dernier, le lancement a réuni 6 590 000 téléspectateurs en moyenne.