Good Doctor : Le surprenant lien d'Aurélie Konaté avec la série

Le 28 août 2018, TF1 donnait le coup d'envoi de la saison 1 de Good Doctor, une série médicale portée par Freddie Highmore (Bates Motel). Elle suit les aventures de Shaun Murphy, un jeune chirurgien autiste qui tente de se faire une place au sein d'un prestigieux hôpital. Cette semaine, nos confrères de Télé 2 semaines, qui se sont intéressés au sujet, ont fait une révélation pour le moins surprenante.

La personne qui double le personnage du Docteur Brown (joué par Antonia Thomas) n'est autre qu'Aurélie Konaté. La chanteuse et actrice de 42 ans a participé à la Star Academy en 2002. Le public a ensuite pu la revoir dans la série de TF1 Camping Paradis (2013 à 2016) dans le peau d'Aurélie Constantin et plus récemment dans Demain nous appartient.

Le docteur Andrews joué par Hill Harper est quant à lui doublé par Daniel Njo Lobé. Il a notamment été vu dans les séries Engrenages, Marseille ou Section de recherches. Il a également doublé Idris Elba ou Forest Whitaker. Pour finir, le docteur Glassman (incarné par Richard Schiff) est doublé par Gabriel Le Doze (Omar m'a tuer, Alice Nevers ou RIS police scientifique) qui a déjà été la voix de Kevin Spacey ou Gary Oldman.