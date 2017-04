Gordon Ramsay : Le beau geste de sa fille Megan pour son petit frère mort

Si Gordon Ramsay n'a aucune intention de léguer sa fortune colossale (estimée à près de 130 millions d'euros) à ses enfants ni de leur accorder de traitement de faveur, soucieux de leur inculquer le goût de l'effort dans la vie, il peut se targuer de voir que le message est entendu : sa fille aînée, Megan, vient ainsi de disputer le marathon de Londres pour une cause chère à son coeur.

Il y a un peu moins d'un an, la famille Ramsay vivait une épreuve traumatisante : enceinte de cinq mois d'un cinquième enfant, Tana (Cayetana, de son vrai prénom) Ramsay faisait en juin 2016 une fausse couche. C'est à la mémoire de ce petit frère qu'elle n'aura jamais pu connaître que Megan a décidé de courir sous les couleurs de l'hôpital pour enfants malades Great Ormond Street, un établissement de grand renom qui détient les droits d'auteur perpétuels sur Peter Pan, que l'auteur J. M. Barrie lui avait légués en 1929.

"L'année dernière, j'ai malheureusement perdu mon petit frère Rocky (...), il me manque chaque jour et je cours en sa mémoire", a écrit la jeune femme de 18 ans sur la page qu'elle a créée sur la plateforme Just Giving en vue de lever des fonds pour sa cause. "Chaque don peut aider à changer la vie de quelqu'un. C'est pour toi Rocky, je t'aime et tu me manques chaque jour", ajoutait-elle en sollicitant ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Les chiens ne font pas des chats

"Très nerveuse" à l'idée de courir son tout premier marathon, mais "déterminée à franchir la ligne d'arrivée", Megan a doublement réussi son pari : elle a effectivement terminé l'épreuve, se décrivant comme la fille la plus heureuse au monde sur Instagram à l'issue de la course, mais elle a aussi récolté pour l'association bien plus que les 2000 livres sterling qu'elle visait. Ce sont près de 5600 livres (6 600 euros) que 64 donateurs ont versés ! Parmi eux figurent ses parents, qui ont accompagné leur généreuse contribution de 1000 livres d'un message touchant : "Tellement fiers de toi, vraiment très impressionnant pour une jeune femme de 18 ans. Avec tout notre amour, maman et papa." Gordon Ramsay est bien placé pour apprécier à sa juste valeur cette performance tant en termes de philanthropie que d'effort physique, lui qui est extrêmement actif dans le domaine caritatif et a bouclé nombre de marathons, la plupart du temps courus au profit d'associations.