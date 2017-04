Gordon Ramsay multimillionnaire : Il ne veut pas donner sa fortune à ses enfants

Gordon Ramsay, le chef star du petit écran, est réputé pour son franc-parler, y compris quand ça le concerne. Lors d'une interview au Telegraph, il a ainsi discuté librement d'argent et a confié que ses enfants ne doivent pas trop compter sur le sien !

Papa de quatre enfants (Matilda, 15 ans, Jack et Holly, 17 ans et Megan, 18 ans), le cuisinier anglais Gordon Ramsay est proche d'eux et passe le plus de temps possible à leurs côtés. Toutefois, il compte bien ne pas faire d'eux des gamins assistés mais des adultes complets, responsables. Ainsi, il est hors de question qu'ils héritent un jour de sa colossale fortune estimée à plus de 130 millions d'euros. "Clairement, elle n'ira pas à eux et ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas pour les dépouiller. La seule chose avec laquelle je me suis mis d'accord avec Tana [sa femme, NDLR] c'est qu'ils peuvent toucher 25% d'acompte pour acheter un appartement mais on ne payera pas l'appartement en entier", a-t-il confié.

Gordon Ramsay se dit fier d'avoir bossé dur pour réussir à bâtir sa fortune et compte donner à ses enfants le même goût de l'effort. Il dévoile par exemple n'avoir emmené ses enfants dans son chic restaurant étoilé de Londres il n'y a que deux ans. Plus drôle encore, il raconte les rares fois où il voyage avec eux. "Ils ne s'installent pas avec nous en première classe. Ils n'ont pas encore travaillé assez dur pour s'offrir cela. A cet âge, ne me dites pas qu'ils ont besoin de s'installer en première classe ? Non, ils n'ont pas besoin. Nous sommes très stricts", a-t-il ajouté.

Thomas Montet