Gordon Ramsay papa pour la cinquième fois à 52 ans

Gordon Ramsay est papa pour la cinquième fois ! Le célèbre chef de 52 ans a accueilli jeudi 4 avril 2019 un adorable petit Oscar. Avec son épouse Tana, ils avaient déjà quatre merveilleux enfants : Megan (21 ans), Matilda (17 ans) et les jumeaux Jack et Holly (19 ans). C'est sur Snapchat que le juge de Masterchef USA a annoncé cette superbe nouvelle. "Après avoir gagné trois Baftas et un Emmy award, on a enfin remporté un Oscar. Nous sommes heureux d'accueillir Oscar James Ramsay, qui s'est pointé à 12h58, pile à l'heure du déjeuner", a-t-il écrit sur le réseau social.

Le nouveau-né a déjà son propre compte Instagram, suivi par près de 18 000 personnes, dont un ami proche du fils de Gordon Ramsay, Brooklyn Beckham. La naissance d'Oscar survient onze jours seulement après que le couple a célébré son 22e anniversaire de mariage. Une excellente nouvelle pour Gordon et Tana (44 ans) qui avaient dû faire face à une fausse couche en juin 2016, alors que madame était enceinte de cinq mois. "Ça nous a rapprochés. Vous réalisez à quel point vous êtes chanceux d'avoir ces superbes enfants. Cela a renforcé l'unité de ma famille", avait confié le papa au Daily Mail, à l'époque. Une jolie famille nombreuse.