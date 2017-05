Gordon Ramsay : Remonté comme un coucou, il expose ses fesses nues à la télé

Connu du monde entier pour mettre l'ambiance et recadrer les restaurateurs dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay anime également depuis cinq ans Hotel Hell, une émission dans laquelle il vient cette fois en aide aux hôteliers en difficulté. Alors qu'une quatrième saison pourrait être prochainement annoncée par la Fox, le célèbre chef cuisiner britannique a profité d'une publication sur sa chaîne Youtube pour se remémorer une vieille séquence très cocasse.

Cette séquence en question est extraite du dernier épisode de la seconde saison de Hotel Hell, qui a été diffusé il y a déjà quelque temps puisqu'il remonte au mois de septembre 2014. Dans celui-ci, Gordon Ramsay intervient dans un établissement situé en Californie, le Murphy's Hotel, géré par trois trentenaires borderline qui refusent d'écouter les conseils et les doléances de leur équipe de salariés. Outre une mauvaise gestion du bar, du restaurant et des clients, les managers s'amusaient également à faire la fête jusqu'au bout de la nuit, causant entre autres d'horribles tapages nocturnes.

Des managers intenables, des salariés à bout

Après avoir passé une nuit agitée sans sommeil, Gordon Ramsay est vu en train de se lever de son lit, prêt à aller se doucher. D'humeur massacrante, le restaurateur multimillionnaire de 50 ans ne prend même pas la peine de fermer la porte de sa salle de bain, se déshabillant devant son caméraman avant de rentrer dans la cabine douche. Les fesses exposées, Gordon Ramsay a débuté sa journée en se plaignant de la mauvaise décoration de sa douche avant de rejoindre l'équipe de l'hôtel.

Face à Brian Goss, Kevin Clerico et Joel Lacitignola, les trois associés du Murphy's Hotel, le consultant n'a pas mâché ses mots, déterminé à les recadrer. "C'était une très mauvaise nuit de sommeil. Le bruit était horrible. Je suis descendu à un moment, et Brian était en train de déchirer son haut en hurlant : 'Je paye mes shots !' Est-ce que c'est normal ? Les managers fonctionnent vraiment de cette façon ici ?", a-t-il reproché. Face aux salariés mécontents de leurs managers, les accusant d'être parfois complètement ivres pendant le service (en réponse, un manager a menacé de virer ceux qui osaient se plaindre), Gordon Ramsay a ajouté : "C'est le message que j'essaye de faire entrer dans vos crânes épais. C'est complètement fou ! Les personnes qui mériteraient d'être virées sont ces trois personnes. Il n'y a aucune structure ! Quelqu'un doit se porter volontaire pour gérer l'entreprise et que tout le monde le suive. Vous avez besoin d'un seul manager en chef. C'est le problème. Il peut y avoir plusieurs gérants, mais il faut un seul manager", a-t-il conclu.