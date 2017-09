Gordon Thomson : Coming out à 72 ans de l'acteur de Dynastie

L'acteur canadien Gordon Thomson, ex-star de la série culte Dynastie, a fait son coming out à 72 ans. Dans une interview accordée au site Daily Beast, il en dit plus sur sa sexualité, lui qui incarnait Adam Carrington, un personnage... homophobe !

"C'est quelque chose que je n'avais jamais dit. Je présume que les gens le savent et, maintenant que j'ai l'âge que j'ai, c'est bon. Je ne parle pas publiquement de mon homosexualité car c'est lié à ma génération je pense. Je suis probablement aussi homophobe que chaque homme gay de ma génération, à cause de mon passé. À l'époque où j'ai grandi, l'homosexualité était un crime, et puis ça a été classé comme une maladie mentale... Il a fallu se débrouillez avec ça. Et puis la honte, le manque criant d'estime de soi, c'est quelque chose qui commence seulement à quitter doucement mon âme", confie-t-il.

Gordon Thomson confesse qu'il n'a jamais rien dit à l'époque car cela aurait été "un suicide professionnel" et reconnaît qu'Hollywood avait "un problème avec le placard" dans les années 1980. Surtout qu'à cette époque, le virus du sida, qui touchait principalement la communauté homosexuelle, se développait à vitesse grand V, terrifiant la population mondiale. D'ailleurs, il ne cache pas qu'il ne voulait pas avoir une mauvaise image comme cela a été le cas pour l'acteur Rock Hudson, qui dévoilera en 1985 être atteint du sida. "Je ne pouvais pas parler, vous rigolez ? La série, l'époque, le fait que j'incarnais un leader auquel s'identifier. Non non non. Rock n'a parlé de son homosexualité que lorsqu'il est tombé malade. C'était une époque totalement différente", ajoute-t-il.

Devoir cacher son homosexualité a été une véritable source de souffrance pour l'acteur. "Oh oui, absolument, absolument. Je vais bien mais ce qui a changé en moi n'est pas suffisant et cela ne changera jamais à cause de mon histoire", dit-il.

Thomas Montet