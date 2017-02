Grammy Awards 2017 : Rihanna alcoolisée ? La star prise en flagrant délit !

Elle faisait partie des grandes favorites avec Adele et Beyoncé, mais c'est bredouille que Rihanna est repartie de la 59e cérémonie des Grammy Awards qui s'est déroulée dimanche 12 février au Staples Center de Los Angeles. La superstar de 28 ans n'est, pour autant, pas passée inaperçue.

Pas seulement parce que la chanteuse a subjugué dès son arrivée sur le red carpet, divine dans un ensemble noir et orange composé d'une jupe bouffante et un top-brassière signé Armani Privé, associé à des chaussures Giuseppe Z anotti, une pochette Roger Vivier et de magnifiques bijoux David Webb et Chopard, mais parce qu'elle avait aussi emmené un autre accessoire : une flasque en diamants.

Assise à côté d'Ed Sheeran et de son assistante et amie Jennifer Rosales (qui avait la même flasque) lors de la cérémonie qui récompense tous les meilleurs artistes de l'année, Rihanna n'a cessé de d'enchaîner les petites gorgées, sans jamais se cacher. L'interprète de Diamonds se doutait bien que les caméras capteraient tous ses faits et gestes, et que Twitter ne tarderait pas à s'emparer des images pour les détourner. Le buzz a effectivement eu lieu. Les commentaires n'ont pas tardé à déferler.