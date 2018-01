Grammy Awards 2018 : Maxim Nucci et Jain, duo comblé face aux Américains

Dimanche 28 janvier 2018 était organisée à New York la très attendue 60e édition des Grammy Awards au Madison Square Garden. Si la cérémonie a attiré les plus grands noms de la chanson américaine et qu'elle a surtout permis de consacrer le roi Bruno Mars avec six récompenses (enregistrement de l'année et album de l'année pour son opus 24K Magic), la soirée était également le moment pour Maxim Nucci et sa protégée Jain de briller par leur présence.

Nommée dans la catégorie meilleur clip vidéo pour son tube Makeba (doublement récompensé aux Victoires de la musique 2017), la chanteuse de 25 ans n'a pas boudé son plaisir lors de son arrivée sur le tapis rouge. Tout de noir vêtue, Jain (Jeanne Galice de son vrai nom) portait sur l'une de ses poches de veste une rose blanche, signe de son soutien aux mouvements #MeToo et Time's Up.

Une belle reconnaissance

Très heureux, Maxim Nucci alias Yodelice arborait un sourire radieux pour prendre la pose au côté de celle qu'il produit depuis ses débuts en 2015. Le duo était par ailleurs accompagné de ses collaborateurs Olivier Bassuet (de la société de production Art Bridge) et des réalisateurs du clip Greg & Lio.

S'ils n'ont pas remporté le précieux trophée, – raflé par Kendrick Lamar pour son tube HUMBLE. –, cette venue aux Grammy Awards était en soi une belle victoire pour l'équipe française, comblée de cette première reconnaissance face aux Américains. Il faut dire que le clip de Makeba est une jolie pépite.