Grammy Awards : Kanye West et Justin Bieber boycottent la cérémonie

Ils ont souvent triomphé au Staples Center de Los Angeles - ont aussi parfois fait scandale - mais la 59e cérémonie des Grammy Awards se déroulera très probablement sans eux. Justin Bieber et Kanye West ont décidé de boycotter l'événement musical prévu le 12 février prochain.

Pourtant nommé dans la prestigieuse catégorie "Meilleur album de l'année" avec Purpose, ainsi que dans trois autres catégories, Justin Bieber n'honorera pas les Grammy Awards. Selon TMZ, le chanteur canadien de 22 ans jugerait que la cérémonie n'est plus "représentative, ni pertinente".

De son côté, Kanye West reproche aux Grammy Awards ne pas avoir nommé le dernier album de Frank Ocean, Blonde, dans la catégorie "Meilleur album". Le rappeur de 39 ans et mari de Kim Kardashian a fait savoir qu'il ne viendrait si son ami rappeur ne rejoint pas les nominations. L'absence de Frank Ocean se justifie car son opus est sorti après la date limite des inscriptions. Le chanteur de 29 ans avait précédemment indiqué qu'il boycotterait la cérémonie à qui il reproche, surtout, de ne pas accorder assez de visibilités aux artistes noirs... Une protestation qui rappelle celle qui avait émergé lors des Oscars 2016.

Justin Bieber et Kanye West ne seront pas les seuls grands absents des Grammy Awards. Lui aussi nommés à plusieurs reprises, Drake n'assistera pas non plus à l'événement. Sauf que le nouveau chéri de Jennifer Lopez a une bonne raison : il sera en tournée en Europe. Il se murmure malgré tout que cette excuse arrangerait bien le chanteur canadien de 30 ans qui n'en pense pas moins que Justin Bieber.

Malgré l'absence de nombreux artistes, les organisateurs des Grammy Awards pourront compter sur la présence d'autres stars comme Bruno Mars ou encore Adele qui se produiront sur la scène du Staples Center.

Olivia Maunoury