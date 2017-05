Grand Prix F1 de Monaco : Charlene et Albert, complices pour honorer les héros

Quelques jours après avoir affronté, lors d'un match de foot caritatif, divers membres renommés de l'Association mondiale des pilotes de F1, le prince Albert II de Monaco retrouvait lesdits pilotes sur leur terrain habituel. Le 28 mai, il a ainsi assisté au 75e Grand Prix de F1 sur le Rocher, en compagnie de son épouse la princesse Charlene.

Spectateur inlassable de cet incontournable circuit automobile, disputé dans la principauté de Monaco depuis 1929, le prince Albert était une nouvelle fois présent pour assister à la victoire de l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari). Le pilote a ainsi obtenu sa troisième victoire en six courses cette saison, confortant sa place de leader du Championnat du monde de Formule 1. Il a devancé sur la ligne son coéquipier finlandais Kimi Räikkönen, qui s'élançait de la pole position pour la première fois en 129 départs, et l'Australien de Red Bull Daniel Ricciardo. Quant aux autres têtes d'affiche, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) est finalement arrivé 7e et les Français Romain Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India) sont respectivement 8e et 12e.

Albert II de Monaco a félicité et récompensé les gagnants au bras de son épouse Charlene, radieuse en robe rouge estivale. Le couple était aussi accompagné de Pierre Casiraghi et son frère Andrea, venu avec sa femme Tatiana Santo Domingo et leurs enfants, Alexandre et India. Dans les allées du Grand Prix, on aussi pu voir l'acteur Chris Hemsworth (ambassadeur de la marque Tag Heuer, partenaire de l'événement sportif), Philippe Etchebest, la future maman Serena Williams (qui ne manquera sans doute pas de faire un crochet par Paris pour soutenir sa soeur Venus à Roland-Garros), Dieter Zetsche (Pdg de Daimler) et sa femme Anne, Nico Rosberg et sa femme Vivian, Jérôme Boateng, Gigi Hadid, Winnie Harlow...

