Grandaddy : Mort à 41 ans du bassiste Kevin Garcia

Le groupe de rock indépendant américain Grandaddy est en deuil. L'un des membres de la formation musicale, le bassiste Kevin Garcia, est mort le 2 mai à l'âge de 41 ans. Marié et père de deux enfants, il a succombé à un AVC. Une terrible nouvelle annoncée sur la page Facebook de ceux à qui l'on doit Summer Here Kids, Crystal Lake ou encore He's Simple, He's Dumb, He's The Pilot :

"Nous sommes effondrés d'avoir perdu notre ami et notre partenaire en début d'après-midi. Il est décédé des suites d'un violent accident cérébrovasculaire. Nous avons pu lui dire adieu et il était entouré de tous ces proches, ici à Modesto.



"Kevin a commencé à jouer avec Grandaddy à l'âge de 15 ans. C'était un véritable ange. Il a traversé la vie avec grâce, générosité et une bonté qui était profondément unique. Et contagieuse. Il est aimé par tant de gens. (...) Nous aurons d'autres mots à dire les jours à venir. Pour le moment, nous, le groupe [Jason Lytle, Jim Fairchild, Tim Dryden et Aaron Burtch], sommes en deuil. Avec infinie tristesse et amour,

Grandaddy."