Granger Smith : Mort de son fils de 3 ans, après une noyade dans leur piscine

Granger Smith est en deuil. Le chanteur américain de country de 39 ans a annoncé jeudi 6 juin 2019 la mort du plus jeune de ses trois enfants dans des conditions tragiques. Son fils River, âgé seulement de 3 ans, est décédé après s'être noyé dans la piscine de leur maison située à Georgetown, dans le Texas. Information confirmée par le porte-parole du chanteur. Le décès de River a été prononcé Dell Children's Medical Center Texas.

Malgré la douleur, Granger Smith a tenu à s'adresser en personne aux 786 000 abonnés qui le suivent sur Instagram. "Je dois vous faire part d'une nouvelle inimaginable. Nous avons perdu notre plus jeune fils, River Kelly Smith. Après un tragique accident, et malgré tous les efforts des médecins, il n'a pas pu revenir à la vie", a-t-il publié. Le chanteur country et son épouse Amber ont alors pris une grande décision, celle de donner les organes de leur petit River "pour donner une seconde chance à d'autres enfants." "Riv était spécial. Tous ceux qui l'ont rencontré l'ont su immédiatement. La joie qu'il a apportée dans nos vies ne peut être décrite et il brillera à jamais dans nos coeurs", a-t-il ajouté. Un message déchirant illustré avec une photo de lui tenant River dans les bras. Le petit garçon avait fêté ses 3 ans le 16 mai dernier...