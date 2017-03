Grave, film mutant: "Je voulais voir des cannibales traités à la 1re personne"

Grave est un film sur les pulsions cannibales d'une jeune fille végétarienne dans son école vétérinaire, après qu'on la force à manger de la viande lors d'un bizutage. On y suit la métamorphose physique et morale de Justine, incarnée par la bluffante et prometteuse Garance Marillier. Avec audace, un sens de l'esthétisme pointu mais aussi humour, la réalisatrice s'attaque au tabou de l'humanité d'une façon rarement vue avant : "Je voulais voir des cannibales traités à la première personne. Les cannibales sont comme nous, ça pourrait être nous", dit-elle en soulignant qu'il n'y a pas de différences physiques entre un cannibale et une personne qui ne l'est pas, à l'inverse de ce qui oppose un alien et un humain.

Une oeuvre qui mélange les genres. Le ton navigue entre la comédie et le drame, entre le thriller et le gore, mais il s'interroge aussi sur l'amour et le sexe. Ainsi, Julia Ducournau offre son regard sur l'éveil à la sexualité : "J'ai choisi une jeune fille car la sexualité féminine est souvent très cérébralisée. J'avais envie de ramener la sexualité dans un corps qui n'a pas honte et qui vend l'orgasme, c'est tout."