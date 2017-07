Green Day critiqué après la mort terrifiante d'un acrobate

C'est une terrible tragédie qui s'est produite vendredi soir (7 juillet) au Mad Cool Festival, à Madrid. Une demi-heure avant le début du concert du groupe américain Green Day, un acrobate a en effet été victime d'une terrifiante chute avant de décéder quelques heures plus tard à l'hôpital.

Pedro Aunion Monroy (42 ans), danseur et acrobate espagnol résidant à Brighton au Royaume-Uni, réalisait une pirouette dans une cage suspendue à une trentaine de mètres au-dessus du sol. Son numéro de danse était retransmis sur un écran géant lorsqu'il a soudainement perdu l'équilibre et est tombé. Sur Facebook, la soeur du défunt a confirmé la triste nouvelle. "J'ai le regret de vous dire qu'il est décédé aujourd'hui. Il faisait ce qui lui plaisait le plus, un spectacle au Mad Cool. Nous sommes anéantis", a-t-elle écrit sur le profil de l'artiste.

Des vidéos amateur publiées en ligne montrent le moment tragique où Pedro Aunion Monroy perd l'équilibre avant de chuter dans le vide, sous les cris de quelques-uns des 35 000 spectateurs présents.

La mort de Pedro Aunion Monroy a soulevé une vague de protestations, les organisateurs du festival ayant décidé de poursuivre les concerts immédiatement après l'accident. Quarante-cinq minutes après la chute de l'acrobate, Green Day montait ainsi sur scène. "Nous sortons de la scène du Mad Coll Festival et venons d'apprendre la terrible nouvelle. Un artiste très courageux et prénommé Pedro a perdu la vie ce soir dans un tragique accident", a écrit la bande composée de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool, à l'issue du concert. "Nos pensées et prières vont à sa famille et ses amis", ont-ils ajouté dans un second tweet.