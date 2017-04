Greg Rutherford : Sa belle Susie enceinte, l'adorable annonce avec le petit Milo

Greg Rutherford va pouvoir prochainement changer le début de sa bio Instagram, car la mention "papa d'un enfant" sera bientôt obsolète : le champion olympique (2012), d'Europe (2014, 2016) et du monde (2015) de saut en longueur se prépare à agrandir la famille avec sa compagne Susanna Verrill. Le couple en a fait l'annonce d'une manière totalement irrésistible sur les réseaux sociaux, avec la complicité de Milo, né en 2014 et visiblement impatient de devenir grand frère. D'un petit garçon, puisqu'on connaît déjà le sexe de bébé.

Sur son compte Instagram, l'athlète britannique de 30 ans, qui a dû se contenter de la médaille de bronze en 2016 aux Jeux de Rio et participait valeureusement quelques semaines plus tard au télé-crochet Strictly Come Dancing, a choisi un humour chargé de tendresse pour accompagner la publication d'une photo sans équivoque : on l'y voit plaquer sa main sur celle de son fils posée sur le ventre à l'air de Susie. ""Non, je ne vois rien de bizaaaaarre...", commence-t-il par écrire. Susie Verrill et moi sommes absolument fous de joie d'annoncer que nous allons avoir un deuxième fils au mois de juillet. Milo a hâte de partager tous les jouets qu'il n'aime pas ou dont il ne veut pas avec son petit frère et aime à nous demander quotidiennement s'il arrivera "avec ses propres outils". Oui, mon fils, comme tout nouveau-né qui se respecte, nous nous attendons à ce qu'il débarque tournevis et marteau à la main." Un message qui s'accompagne de quelques hashtags angoissés : #CréateurDeGarçons #AUSECOURS #AIDEZMOI #SILVOUSPLAITAIDEZMOI. Pas de panique, Greg, peut-être arrivera-t-il aussi avec le mode d'emploi !

Sur son propre compte Instagram, la ravissante maman a révélé les coulisses du shooting photo familial, partageant une courte et très amusante vidéo faite avec l'application Boomerang : sous les yeux émerveillés et euphoriques de Greg (surtout) et de Milo (un peu moins), Susie abaisse malicieusement le pan de sa salopette couvrant son ventre rond. Surprise, une grossesse !