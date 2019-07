Grégoire : Ce qu'il refuse à ses enfants...

Grégoire est de retour avec plusieurs projets sous le bras. Le chanteur de 40 ans a proposé à ses fans un disque disponible uniquement en digital intitulé Expériences composé de titres électro et de chansons en piano-voix. Il a aussi collaboré à la comédie musicale Bernadette de Lourdes. Il a répondu à l'interview VNR de Purepeople.com et a notamment évoqué ses enfants.

Avec sa femme la productrice Eléonore de Galard, Grégoire a eu deux enfants : Paul (6 ans) et Léopoldine (4 ans). Interrogé pour savoir si la télé-réalité était un sujet qui pouvait le VNR, l'artiste a répondu cash : ce qu'il refuse, c'est de laisser ses enfants regarder. "Ça dépend de ce qu'on appelle la télé-réalité. Moi j'aime beaucoup Koh-Lanta par exemple. Après, est-ce que The Voice est une télé-réalité ? Si oui, alors non ça ne me vénère pas. Après, il y a d'autres trucs effectivement, ce n'est pas que ça me vénère c'est juste que je trouve que ça n'a aucun intérêt d'enfermer des gens dans une maison à l'autre bout du monde", a-t-il dit. Et l'interprète du tube Toi + Moi d'ajouter : "Mes enfants regarderaient pas ça. Je préfère qu'on regarde un documentaire ou autre chose."

Parmi les autre sujets évoqués, Grégoire s'en est aussi pris aux personnes qui critiquent régulièrement la troupe des Enfoirés. "Surtout que la plupart du temps ça vient de personne qui ne font rien pour les autres. Je pars du principe de regarder chez soi d'abord. Il faut vraiment, vraiment être impeccable quand même pour pouvoir critiquer, surtout ça. Je ne comprends pas", a-t-il déclaré.

Le chanteur a aussi évoqué la gueule de bois ou la violence des réseaux sociaux, lui qui avait notamment été particulièrement moqué pour sa reprise d'un tube d'Oasis.

Thomas Montet