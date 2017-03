Grégoire et sa femme, Alex Goude et son mari... Tous conquis par les Choristes

Une foule de personnalités s'est pressée aux Folies Bergères pour assister à la générale du spectacle Les Choristes le 2 mars. Dans la superbe salle parisienne, une nouvelle représentation de l'adaptation sur scène du film aux 8 millions de spectateurs. Un projet que le réalisateur du film, Christophe Barratier, a porté puisqu'il est également le metteur en scène du show. Soutenu par ses proches – dont sa file Violette et l'adorable Pépinot qui a bien grandi –, il a pu aussi compter sur la venue de nombreuses vedettes.

Les comédiens Agustin Galiana, Joy Esther, Elisa Tovati, Shirley Bousquet, Olivier Sitruk accompagné de la présidente de l'association Enfance et Partage Marie-Pierre Colombel et Alexandre Brasseur ont brillé sous les projecteurs du photocall et les flashs se sont aussi affolés quand Miss France 2017, Alicia Aylies, a fait une entrée glamour.

Un show qui a été apprécié en amoureux pour le chanteur Grégoire et sa femme Éléonore, Alex Goude et son mari Romain, Michel Drucker et Dany Saval, Frédéric Diefenthal et son amoureuse, Roland Giraud et Maaike Jansen, mais aussi Michel et Isabelle Barnier.

La liste des VIP est longue : le compositeur Yvan Cassar, Gilles Pélisson PDG du groupe TF1, les producteurs Jean-Marc Dumontet et Jean-Claude Camus accompagné de sa fille Isabelle Camus. la voix de la Reine des neiges Anaïs Delva, l'artiste Richard Orlinski, le chorégraphe Kamel Ouali, les animateurs Romain Migdalski et Sandrine Quétier, Patrick Devedjian, le compositeur Yvan Cassar ou encore le chanteur Daniel Lévi.

Les Choristes, aux Folies Bergères à Paris depuis le 23 février et jusqu'au 21 mai, puis en tournée en France.