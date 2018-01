Grégoire et sa femme : "Je ne doute pas que je vais finir ma vie avec elle"

Pour défendre son album À écouter d'urgence, sorti en novembre, Grégoire vient d'accorder une grande interview au magazine Public. Il y parle avec beaucoup de sincérité de sa famille, de la disparition brutale de deux de ses frères comme de son bonheur auprès de son épouse Eléonore de Galard, mère de ses deux enfants : Paul (5 ans) et Léopoldine (3 ans). C'est à eux qu'il dédie une chanson de son dernier disque, tout simplement intitulée Mes enfants.

De la coloc' au mariage

Dans cette interview, il raconte comment le succès lui est tombé dessus avec la sortie de Toi + Moi, qui célèbre son dixième anniversaire cette année. À cette époque, Grégoire vit en colocation avec ses amis d'enfance. Il passe du RMI à l'ISF mais reste avec ses potes : "La coloc m'a fait garder les pieds sur terre", confie Grégoire. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il quitte enfin ce cocon quand il rencontre sa future épouse, Éléonore. Grégoire avait alors 33 ans et deux albums au compteur.

Grégoire et Éléonore se sont rencontrés dans un mariage : "C'était un 1er octobre. On était en mode 'célibataire qui ne cherchent rien'. On s'est embrassé le 4, je l'ai demandée en mariage le 24 et on s'est dit oui en moins d'un an [le 25 août 2012, NDLR]." Tout est allé très vite, mais le chanteur est certain d'avoir rencontré la femme de sa vie : "Aujourd'hui, je ne doute pas que je vais finir ma vie avec elle. Moi qui étais dragueur, je n'ai plus ce rapport de séduction avec les autres femmes. Éléonore m'a donné deux beaux enfants qui m'ont appris à me détacher de pas mal de choses." Comme de sa récente brouille avec Benjamin Biolay dont il n'a pas souhaité parler...

Avec la sortie de son cinquième album, Grégoire a eu moins de temps à consacrer au nouveau spectacle des Enfoirés, Musique !, qui sera présenté du 16 au 21 janvier au Zénith de Strasbourg. Mais Grégoire sera bien au rendez-vous. Quant à la retraite de Jean-Jacques Goldman, qui s'occupait jusqu'en 2016 de coordonner le show, Grégoire l'estime bien méritée : "Comme un mec normal qui a travaillé toute sa vie, je crois qu'il a envie de voir grandir ses enfants (...) je ne sais pas s'il passera un jour faire un clin d'oeil aux Enfoirés. La machine tourne sans lui." Ce vendredi 12 janvier 2018, RTL a dévoilé en exclusivité le nouvel hymne de la troupe, On fait le show, un titre signé Soprano.