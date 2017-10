Grégoire Margotton papa pour la quatrième fois : Son annonce originale !

Grégoire Margotton (47 ans) est un homme encore plus heureux.

Le journaliste sportif du groupe TF1 a accueilli son quatrième enfant ce jeudi 19 octobre 2017. Une nouvelle qu'il s'est empressé d'annoncer de façon originale sur Twitter. "Cette jeune supportrice du @LFC soutient poing levé l'@OL du côté de Goodison Park. Logique quand on aime les Reds (même depuis 5 min)", a-t-il écrit en légende d'une photo de sa fille, dont le visage est caché et le prénom non dévoilé.

Pour rappel, l'ancien commentateur de Canal+ a déjà eu un garçon (16 ans) et une fille (10 ans), nés d'une précédente union. Son dernier bébé aura également la chance d'avoir une soeur de 1 an, qu'il a eue avec sa compagne actuelle.

Une joyeuse tribu dont il pourra continuer à profiter pleinement grâce à son travail qui lui permet d'avoir du temps pour sa famille. "Je voulais quitter Canal+ pour changer de rythme de vie. Avec mes deux enfants un week-end sur deux, ça devenait pesant. Ma nouvelle situation familiale [il venait d'avoir un troisième enfant avec sa nouvelle compagne, ndlr], a précipité les choses. La proposition de TF1 est arrivée à point nommé", confiait Grégoire Margotton dans les colonnes de Télé Star, en juin 2016.