Grégoire reprend Oasis dans une gare, la Toile se moque...

Cet été, le sympathique chanteur Grégoire a repris le tube Don't Look Back in Anger du groupe Oasis, dans une gare parisienne. Un moment capturé en vidéo mais passé relativement inaperçu jusqu'à ce que la Toile finisse pas tomber dessus. L'artiste doit aujourd'hui avoir les oreilles qui sifflent à cause du flot de commentaires moqueurs qui accompagne sa prestation...

C'est le site poil à gratter Brain Maga­zine qui a fait cette découverte et a partagé la vidéo, postée initialement sur le compte YouTube de SNCF Gares & Connexions. La vidéo, filmée dans le cadre de l'opération Cover & Station, qui consiste à inviter un artiste à chanter dans une gare, a été vue plus de 18 000 fois et la section commentaires est particulièrement gratinée... "Suis-je le seul à entendre un mouton qui bêle ?" ; "C'est ptet pas une si bonne idée que ça les pianos en libre accès dans les gares...!" ; "Mais c'est un sketch ?? C'est un montage non ? C'est pas sa vrai voix ?" ; "Mais que fait l'opération Sentinelles ????" ou encore "C'est le cauchemar, une raison suffisante pour virer tous les pianos de toutes les gares", peut-on lire parmi les critiques les moins dures.

Grégoire, qui n'a pas encore réagi aux critiques, est attendu avec un nouvel album intitulé À écouter d'urgence, le 24 novembre.