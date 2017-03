Grégory Guichard (DALS) : Prison ferme pour l'ex-partenaire de Valérie Bègue

Le tribunal de Cahors a rendu son jugement ce jeudi 9 mars 2017.

Grégory Guichard, ancien danseur de la saison 2 de l'émission culte Danse avec les stars (2011), a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour des atteintes sexuelles sur d'anciennes élèves mineures, comme le rapportent nos confrères d'Europe 1. Le tribunal est donc allé au-delà de la requête du parquet : trois années de prison avec sursis et une obligation de soins.

Le tribunal de Cahors a également interdit au professeur de danse de 37 ans dans le Lot et en Tarn-et-Garonne d'exercer son métier auprès de mineurs. Il exige une inscription au fichier des délinquants sexuels, une obligation de soins et le paiement de dommages et intérêts.

Pour rappel, l'ex-partenaire de Valérie Bègue était visé par la plainte de cinq jeunes filles, dont une mineure, de ses clubs de danse du Montat (Lot) et de Lauzerte (Tarn-et-Garonne). Certains faits remontent à 2010 sur des jeunes filles de 14 ans.

Les victimes présumées avaient témoigné à huis-clos en évoquant "des conversations SMS 'inappropriées' avec leur professeur qui ont ensuite débouché sur des atteintes sexuelles graves par personne ayant autorité", écrivait France 3 Régions.