Grégory Lemarchal : 12 ans après sa mort, le message touchant de son papa...

Douze ans après la disparition de son fils Grégory Lemarchal, Pierre Lemarchal poursuit son engagement dans la lutte contre la mucoviscidose. Le 1er juin prochain, il sera en concert au cabaret La Vénus à Toulouse afin de soutenir l'association d'aide aux malades qui porte le nom de son fils et afin de récolter des fonds pour la recherche contre cette maladie.

Interrogé par La Dépêche, le papa du gagnant de la 4e édition de la Star Academy (TF1) a évoqué sa passion pour le chant... passion qu'il partageait évidemment avec son fils. "C'est vraiment une affaire de famille, ça chante beaucoup chez nous. J'ai toujours chanté mais je n'en ai jamais vraiment fait mon métier vraiment. Greg, effectivement, a été bercé par la chanson française. Mais, je ne pensais pas qu'un jour il arriverait à chanter comme ça avec ce qu'il avait, à savoir la mucoviscidose (...) Quand il est parti, je n'avais plus envie de continuer mais, en fait, j'en ai fait une force pour l'association Grégory Lemarchal. Aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on tourne comme ça."

Douze ans après le drame, Pierre Lemarchal est donc toujours autant mobilisé et admet qu'il trouve parfois le courage de monter sur scène grâce au souvenir de son fils. "Dans la vie, on n'est pas toujours bien, il y a des hauts, il y a des bas. Certains soirs, on a l'impression qu'on va avoir du mal à chanter mais dans ces moments je pense à Greg. Il y a des soirs, où c'était compliqué de le voir monter sur scène mais une fois qu'il y était, c'était fini. C'est ce qu'on appelle la magie de la scène. Pensant à cela, je me dis qu'il faut que j'arrête de me plaindre pour de petits bobos, mais avancer et penser au public qui sera là", a-t-il expliqué avec émotion.