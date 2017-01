Grégory Lemarchal, dix ans après - Jeff Panacloc : Et Jean-Marc devint émouvant...

"Quoi ? Pas de gag ce soir ?" Nikos Aliagas n'en est pas revenu, lui qui a pourtant l'habitude d'en voir de toutes les couleurs lors de sa pastille humoristique vespérale avec l'imitateur Nicolas Canteloup : Jean-Marc, le simiesque alter ego de Jeff Panacloc, n'avait pas envie de tailler à tout-va, lors de la soirée hommage à Grégory Lemarchal, samedi 7 janvier 2017.

Bon, certes, l'incorrigible marionnette n'a pas manqué de reluquer la violoniste de l'orchestre ni de balancer à la tête de l'animateur vedette de TF1 "qu'on ne dit plus gag depuis 1987" - "réfléchis, mec !" -, mais elle était surtout venue délivrer sur la scène du Zénith de Paris un message. Et là, c'était pas de la rigolade : "Tu sais, mon Nikos, a déclaré Jean-Marc, j'ai pas d'abonnement à Science et Vie, et j'ai jamais passé de week-end avec le Dalaï-lama, mais je peux te dire que finalement : vivre, c'est une chose incroyable. Mais parfois, malheureusement, on a besoin de l'aide de quelqu'un ou quelqu'une pour entretenir cette chance, alors si on peut servir ce soir à passer le message - sans être relou ou donneur de leçon. On peut donner du temps, donner des organes ou donner de l'air. A notre petit niveau, on peut accomplir de grandes choses."

"Il est émouvant !", s'est étonné Nikos ; "je suis super fier de Jean-Marc quand il sait s'adapter et être sincère", avait souligné Jeff avant de lui laisser la parole.

Comme de nombreuses stars, des anciens de la Star Ac' 4 à Serge Lama en passant par M. Pokora, Marc Lavoine ou encore Véronique Sanson, l'humoriste ventriloque et son pote Jean-Marc ont apporté leur concours à Laurence et Pierre Lemarchal, bientôt dix ans après la mort de leur fils Grégory, emporté à 23 ans le 30 avril 2007 par la mucoviscidose. Dans leur combat acharné avec l'association Grégory Lemarchal pour éradiquer la maladie et leur engagement inlassable aux côtés des malades et de leurs familles, ils ont aussi pu compter une fois de plus sur le soutien précieux de Karine Ferri, ex-compagne de Grégory qui fait partie de la famille et qui s'est montrée forte malgré son émotion évidente, et de Nikos Aliagas, un parrain en or à l'instar de Mickaël Landreau et de Patrick Fiori. Ce dernier a été choisi par Laurence et Pierre Lemarchal pour interpréter au cours de la soirée une chanson inédite de Grégory Lemarchal, Pour mieux s'aimer, mise en musique par Christophe Beucher et arrangée par Yvan Cassar.

Je me souviens, j'étais pas grand

Jeff Panacloc aura très certainement été touché par cette chanson dont Grégory était tombé amoureux lorsqu'il l'avait entendue, trop tard pour l'enregistrer lui-même, sur son lit d'hôpital. Fan de Daniel Balavoine, le jeune humoriste au grand coeur - il a récemment soutenu une autre association, Coucou Nous Voilou, dévouée à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés - avait confié à Nikos son premier souvenir de Grégory Lemarchal : "A la première, il avait chanté En chantant de Michel Sardou, et dès qu'il avait ouvert la bouche, on avait fait "ouah". (...) Je me rappelle, j'étais pas grand, que je me suis dit ce talent fou dans un jeune garçon, c'est dingue. Je pense que ça a donné envie à moi et à toute une génération de monter sur scène."

Servie par une superbe réalisation assurée par les équipes d'Anne Marcassus et DMLS TV, l'émission spéciale Grégory Lemarchal : Dix ans après, l'histoire continue, suivie par 4,5 millions de téléspectateurs et à revoir sur MyTF1.fr, a récolté plus de 2 millions d'euros de dons. Bravo Jean-Marc, le message semble être passé.

Vous pouvez continuer à effectuer vos dons sur le site de l'association Grégory Lemarchal.

