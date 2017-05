Grégory Lemarchal - Karine Ferri : Ses mots et son émotion dix ans après sa mort

Le 30 avril 2007, le chanteur Grégory Lemarchal succombait à la mucoviscidose. Son combat contre la maladie, ses parents et sa soeur Leslie, le poursuivent avec force depuis dix ans, comme on a pu le voir dans le numéro de Grands reportages sur TF1 diffusé à l'occasion du triste anniversaire de sa disparition. Une date qui est gravée dans le coeur de Karine Ferri, elle qui fut la compagne du jeune homme durant deux ans, jusqu'à ce que la mort les sépare.



Ainsi, sur Instagram, elle a posté une photo d'elle les yeux brillants, tout de noir vêtue. En légende, elle a écrit "#instamood" avec plusieurs émoticônes de mains, oeil et bouche. Le cliché publié remonte au 7 janvier 2017, lors de l'émission hommage à Grégory Lemarchal au Zénith de Paris.Une façon pudique de dire qu'elle pense au jeune garçon qui est décédé à 23 ans. Sur Twitter, elle appuiera sur l'importance de la mobilisation contre la mucoviscidose : "On compte sur vous (...) Le combat continue plus que jamais ..merci"