Grégory Lemarchal : Nikos Aliagas a "toujours une pensée pour lui au réveil"

Ce samedi 7 janvier, Nikos Aliagas est aux commandes, en compagnie de Karine Ferri, d'une émission hommage à Grégory Lemarchal depuis le Zénith de Paris. Dix ans après la mort de l'ancien gagnant de la 4e saison de Star Academy, l'animateur de TF1 n'a pas oublié le jeune artiste...

Interrogé par le site de Télé Loisirs, Nikos a fait de touchantes confidences, lui qui est parrain avec Patrick Fiori de l'association lancée par Pierre et Laurence, les parents de Grégory Lemarchal, pour faire avancer la recherche et la lutte contre la mucoviscidose. "Je ne peux pas aller sur le terrain tous les jours compte tenu d'un emploi du temps assez chargé. C'est ma façon de dire que je n'ai pas oublié le petit frère", dit-il à propos de cette émission mais aussi de la vente de ses photos lors d'une récente exposition éphémère. "L'organisation de cette soirée s'est faite très naturellement, dans la bienveillance. La chaîne a envie de nous aider, elle suit notre combat depuis le début", a ajouté la maman du regretté chanteur auprès de L'Express.

L'animateur sait que la soirée sera chargée en émotion, lui-même n'ayant pas oublié Grégory malgré le temps qui passe. "C'est vrai qu'on ne se voyait pas tout le temps. Mais depuis qu'il est parti, je ne fête plus mon anniversaire comme avant. J'ai toujours une pensée au réveil pour Greg. Je suis papa [d'Agathe et Andréas, ndlr], je suis concerné. Et même avant d'avoir eu un enfant j'étais touché. Il y a le show-business et il y a la vraie vie. Et ça, c'est le plus important", a-t-il confié. Quant à sa partenaire, Karine Ferri, les projecteurs seront braqués sur elle puisqu'elle a été la compagne de Grégory Lemarchal. "Elle est fidèle à ce qu'était Gregory dans sa vie. Elle reste fidèle à sa famille. Elle fait son chemin en tant que femme, en tant que mère, en tant que professionnelle. Sa place est légitime", dit Nikos.