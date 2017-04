Grégory Lemarchal, sa petite soeur Leslie : "Je n'étais pas l'enfant moins aimé"

Dimanche 30 avril 2017, jour du dixième anniversaire de la disparition de Grégory Lemarchal, TF1 a diffusé un documentaire très émouvant. Les journalistes du magazine Grands reportages ont en effet suivi Laurence et Pierre Lemarchal, les parents de Grégory, durant une année dans leur combat contre la mucoviscidose au sein de leur association.

Dans ce reportage, Leslie, la soeur cadette du gagnant de la 4e saison de la Star Academy (TF1) a pris la parole pour raconter son enfance auprès de Grégory. "La maladie, elle impacte tout le monde à sa propre place. Il y a la souffrance du frère ou de la soeur par rapport à la maladie parce qu'on n'a pas envie de voir celui qu'on aime souffrir ; après il peut y avoir la souffrance qu'on peut avoir par rapport à comment on gère tout ça, quelle est la place de l'enfant qui est en bonne santé ? Je pense que mes parents m'ont conçu avec amour mais ils m'ont conçu également avec énormément de peur puisqu'il y avait un risque sur quatre que je sois malade", a-t-elle expliqué.

Consciente de l'environnement qui l'entourait, Leslie a tout fait pour ne jamais être un poids pour sa famille. "J'ai peut-être choisi la place de la discrétion, de la fille pour qui tout va bien, qui travaille bien, qui est sage, qui ne cause pas de problèmes, qui aime ses parents, qui aime son frère, pour qui c'est l'essentiel de voir sa famille heureuse. Donc oui, j'étais un peu plus effacée, j'étais timide. Forcément, c'est différent, forcément j'ai suscité moins d'inquiétudes, peut-être moins d'attention mais je ne me suis pas du tout sentie l'enfant moins aimé, moins câliné, pas du tout. Il n'y avait pas de conflits entre nous, Greg m'aimait et me protégeait et moi idem", s'est-elle souvenue.

Aussi, comme l'ont dévoilé nos confrères de France Dimanche en mars dernier, Leslie est actuellement enceinte de son premier enfant, un petit garçon. L'heureux événement est prévu pour début août !

