Grégory Lemarchal : Sa soeur Leslie enceinte !

Grégory Lemarchal aurait été aux anges.

Déjà dix ans que l'ancien candidat de la Star Academy s'est éteint des suites de sa mucoviscidose, à seulement 23 ans. Un drame qui avait secoué des milliers de personnes, parmi lesquelles sa petite soeur Leslie. Une souffrance qu'elle a souhaité mettre sur papier cinq mois après sa disparition en publiant le livre Mon frère, l'artiste (aux éditions Michel Lafon) et en oeuvrant aux côtés de ses parents Pierre et Laurence auprès de l'association Grégory-Lemarchal qu'ils ont fondée pour lutter contre la maladie.

Pour l'épauler et l'aider à se reconstruire, Leslie a également pu compter sur son petit ami Anthony. Ce dernier partage le combat de la responsable programme de l'atelier Alter Ego (un promoteur immobilier) en réalisant les supports et les infographies du site de l'association, dont il est le community manager. Et peut-être appelleront-ils leurs fils comme l'ancien compagnon de Karine Ferri afin de lui rendre un hommage supplémentaire.

Leslie est en effet enceinte de son premier enfant, un petit garçon, comme le dévoile en exclusivité France Dimanche, en kiosques ce vendredi 3 mars. L'heureux événement est prévu pour début août comme l'annonce le magazine. Une bénédiction pour le couple.

Nous leur adressons toutes nos félicitations.