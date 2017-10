Grégory Lemarchal : Sa soeur Leslie maman pour la première fois

Grégory Lemarchal aurait été comblé par cette excellente nouvelle qui aurait fait de lui un tonton. Sa petite soeur Leslie a donné naissance à son premier enfant au cours de l'été : un petit garçon prénommé Paul qui a pointé le bout de son nez le 16 juillet dernier comme le révèle France Dimanche dans son numéro du 13 octobre. Un premier bébé né dans la plus grande discrétion qui ravit la jeune maman de 29 ans mais aussi son compagnon Anthony Prophete, qui partage sa vie mais aussi son combat contre la mucoviscidose, dont Grégory Lemarchal est décédé en 2007 à l'âge de 23 ans. Graphiste de profession, le jeune papa s'occupe de l'infographie et des supports pour le site de l'association Grégory-Lemarchal et endosse également la fonction de community manager.

Malgré l'épreuve de la perte tragique de son frère, qu'elle avait choisi d'évoquer cinq mois après sa disparition en publiant le livre Mon frère, l'artiste (aux éditions Michel Lafon), Leslie Lemarchal a toujours été animée par cette volonté d'aller de l'avant. La naissance de Paul a sans aucun doute fait resurgir le traumatisme, mais représente avant tout un nouveau souffle qu'elle partage avec ses parents Pierre et Laurence.

France Dimanche aura ainsi suivi chaque étape de l'arrivée du petit Paul puisque l'hebdomadaire avait annoncé la grossesse de Leslie Lemarchal en mars dernier.

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents !