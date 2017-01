Grégory Lemarchal, son calvaire : "Personne ne savait ce qu'il vivait"

Samedi 7 janvier, TF1 proposera le prime time Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue, un concert exceptionnel diffusé en direct depuis le Zénith de Paris.

Afin de promouvoir cette soirée placée sous le signe de la solidarité, Nathalie André (ancienne directrice de la Star Academy), Karima Charni (ancienne candidate) et les parents du chanteur disparu se sont exprimés au micro du Grand Direct des médias d'Europe 1 vendredi 6 janvier.

D'entrée de jeu, l'ancienne directrice a salué la force de vie de Grégory qui, d'après elle, souffrait toujours en silence avant d'entrer sur scène. "Tous les artistes souhaitaient chanter avec lui mais personne ne savait ce qu'il vivait avant d'entrer sur le plateau. Il avait des salles pour lui dans le château et sur le prime avec des médecins pour gérer sa respiration, c'était très très dur. Il ne pouvait pas respirer quand il entrait sur le plateau. C'était très très dur. Tous les artistes pleuraient en coulisses", s'est-elle rappelée.

Karima Charni qui a vécu l'aventure à ses côtés en tant qu'élève a d'ailleurs témoigné de sa discrétion quand il s'agissait d'évoquer sa maladie. "Nous, on ne le sentait pas du tout. Il chantait, il était tranquille. Il a fallu qu'il nous explique au moment du prime quand on a été dans le bus. Il nous a tout expliqué parce que nous, on ne voyait rien, on ne savait rien, on ne comprenait rien. (...) Sur les répétitions, les enregistrements, il nous bluffait. Dès qu'il était convoqué, on courait. Sa voix était incroyable. C'était la Star Ac à faire et à perdre pour être à côté de lui", a-t-elle témoigné.

Dix ans après la disparition du gagnant de la 4e Star Academy, de nombreux chanteurs donneront ainsi de la voix afin de récolter des fonds pour la construction d'une Maison de la mucoviscidose. À l'occasion de cette soirée exceptionnelle, dix anciens camarades de Grégory issus eux aussi de la Star Ac 4 seront de la partie : Hoda, Lucie, Enrique, Tina, Sofiane mais aussi Mathieu Johann pour ne citer qu'eux.

Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue, c'est samedi 7 janvier à 20h55 sur TF1.