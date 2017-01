Grégory Lemarchal, un album inédit bientôt disponible ? "C'est un rêve !"

Le 7 janvier dernier, plus de 4,5 millions de Français (22,4% du public) assistaient au concert hommage à Grégory Lemarchal organisé par TF1 en présence de ses parents, Pierre et Laurence, mais aussi de son ex-compagne Karine Ferri. Lors de ce rendez-vous émouvant diffusé depuis le Zénith de Paris, un titre inédit écrit par Grégory, Pour mieux s'aimer, a été interprété par Patrick Fiori...

Interrogé par nos confrères de Télé 7 jours, Pierre Lemarchal, papa de Grégory, a confié à propos de ce titre d'ores et déjà disponible : "Tous les bénéfices des ventes seront reversés à l'association Grégory Lemarchal." Et de poursuivre à propos des titres inédits laissés par le jeune vainqueur de la Star Academy 4 : "Il doit y en avoir vingt qui sont vraiment aboutis. C'était un couche-tard et il écrivait souvent la nuit. Ses textes en disent long sur lui, sur ses émotions, ses souffrances, son sentiment d'injustice envers la vie aussi. (...) Je trouve que ce qu'il a laissé est vraiment très bon, même si on peut dire que je ne suis pas objectif !"

En outre, à la question de savoir si la sortie d'un album totalement inédit était envisageable à l'avenir, Pierre Lemarchal a indiqué sans langue de bois : "Ce n'est pas prévu pour le moment, mais c'est un rêve. Et nous avons pour habitude de réaliser nos rêves ! Actuellement, nous nous concentrons sur le projet de la Maison de la mucoviscidose, le concert anniversaire en juin à Chambéry, le financement de la recherche et la sensibilisation au don d'organes. Et on ne lâchera rien !"

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 7 jours, actuellement en kiosques.