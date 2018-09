Grégory Questel (PBLV) : L'interprète de Xavier "a chialé" pendant le tournage

Révélé dans Plus belle la vie (diffusé du lundi au vendredi sur France 3 à 20h20), Grégory Questel a intégré le casting en mars 2011 en se glissant dans la peau de Xavier Revel, le substitut du procureur. Au fil des épisodes, l'acteur de 43 ans s'est imposé aux côtés de Dounia Coesens, qui incarne Johanna Marci (sa femme dans la série). Néanmoins, un an après, son personnage disparaît de Plus belle la vie. Il a fallu attendre 2014 pour assister au retour de Grégory Questel avant qu'il ne quitte la série définitivement. Mais, surprise, en mars 2018, voilà qu'il décide de reprendre son personnage... pendant deux mois. Lors d'une interview, le comédien est revenu sur son expérience dans la série.

Pendant le tournage de Plus belle la vie, Grégory Questel était en train de divorcer, tout comme son personnage. Une épreuve difficile à vivre ! Il s'est d'ailleurs confié sur cette coïncidence étonnante au micro de nos confrères de Télé Loisirs. "C'est drôle car ce n'est pas la première fois que ça arrive, au point de se demander si les auteurs n'ont pas des micros ! C'est étrange quand sa vie privée coïncide avec sa vie de fiction, a-t-il avoué. C'était fatigant : je chialais toute la journée, et le soir aussi. C'était épuisant, sans parler du rythme du tournage, car il y avait les épisodes quotidiens et le prime."

Grégory Questel en a également profité pour s'exprimer sur son éventuel retour dans Plus belle la vie. L'acteur accepterait volontiers même s'il enchaîne les projets : "Oui [pour un retour dans la série, NDLR]. C'est bien, j'ai fait une pause de quatre ans. C'est moi qui en avais besoin car le tournage est très chronophage. J'ai écrit un projet de série et une pièce, j'ai tourné d'autres choses et je fais beaucoup de doublage."

