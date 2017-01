Grey's Anatomy : Camilla Luddington, enceinte, future maman sexy sur tapis rouge

La famille Grey's Anatomy est si grande que ses représentants n'ont pas tous fait le déplacement hier soir (mercredi 18 janvier) à la cérémonie des People's Choice Awards organisée à Los Angeles en présence de stars comme Johnny Depp, Blake Lively ou encore Justin Timberlake. La célèbre série médicale de Shonda Rhimes – diffusée sur ABC aux États-Unis et TF1 en France – était ainsi représentée par plusieurs de ses acteurs, dont la sublime Camilla Luddington.

Enceinte de son premier enfant, la comédienne de 32 ans a sublimé son ventre arrondi qu'elle ne peut plus cacher dans une robe portée sans soutien-gorge et composée d'une partie transparente qui exposait largement sa poitrine. Fière de ses nouvelles courbes, celle qui incarne le personnage du Dr Jo Wilson dans Grey's Anatomy les a totalement assumées sur le tapis rouge des People's Choice Awards, aux côtés de Winston George, Chandra Wilson, Kelly McCreary, Caterina Scorsone, Sarah Drew et de James Pickens Jr. Ellen Pompeo, qui a récemment accueilli son troisième enfant à la surprise générale, et Justin Chambers, n'ont quant à eux pas assisté à la cérémonie qui a consacré Grey's Anatomy à deux reprises. La série a reçu les trophées de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur dans un show, attribué à Justin Chambers qui joue le rôle d'Alex Karev.

Camilla Luddington a exprimé sa fierté sur sa page Instagram une fois la cérémonie terminée. "Si reconnaissante pour toutes les personnes qui ont voté pour la série, a-t-elle écrit. Je peux embrasser ce trophée une nouvelle fois grâce à vous", a-t-elle posté, embrassant le trophée.