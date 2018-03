Grey's Anatomy : Deux stars du programme quittent la série !

Coup dur pour les (nombreux) fans de la série Grey's Anatomy ! Selon les informations du site spécialisé Deadline.com, deux actrices, bien connues des téléspectateurs, vont quitter le show d'ABC, une décision de la production. Il s'agit de Jessica Capshaw, alias le docteur Arizona qui apparaît dans dix saisons, et Sarah Drew, ou plutôt le docteur April Kepner, qui joue dans neuf d'entre elles. Elles s'en iront toutes les deux à la fin de la saison en cours, à savoir la numéro 14. Grey's Anatomy devrait être renouvelée pour une 15e saison, même si cela n'a pas été officialisé par la chaîne ABC. La star du programme, Ellen Pompeo (Meredith Grey), a d'ailleurs signé un nouveau contrat impressionnant.

"C'est toujours difficile pour moi de dire au revoir à un de mes personnages", a confié dans un communiqué la productrice exécutive et créatrice de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes. "Arizona Robbins et April Kepner ne sont pas seulement très aimées du public, mais aussi emblématiques – chacune de leurs communautés, LGBTQ et chrétienne – sont sous-représentées à la télévision. Je serai à jamais reconnaissante envers Jessica et Sarah d'avoir incarné ces personnages avec autant de talent et d'avoir inspiré les femmes à travers le monde. Elles feront partie à jamais de notre 'Shondaland Family'."

Les deux femmes ont réagi sur les réseaux sociaux. Jessica Capshaw (belle-fille de Steven Spielberg puisque sa mère Kate a épousé le réalisateur) a déclaré : "Ces dix dernières années, j'ai eu le privilège, non seulement de jouer Arizona, mais aussi d'être profondément heureuse de la jouer. (...) Elle a été l'un des premiers personnages de la communauté LGBTQ à être représenté de façon régulière dans une série. Son impact est et restera puissant. (...) Je suis triste de la voir partir mais réconfortée à l'idée qu'elle continuera de vivre dans notre imagination. Shonda, merci de m'avoir laissée participer à cette aventure incroyable."