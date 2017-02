Grey's Anatomy - Jesse Williams : Le beau docteur devient égérie pour Kenzo !

Comme de nombreuses maisons avant elle, Kenzo dévoile sa campagne pour les saisons printemps-été 2017. Jesse Williams, Tracee Ellis Ross et la chanteuse Kelsey Lu en sont les visages. Le trio, photographié par les frères Jalan et Jibril Durimel, se met en scène dans un minifilm intitulé Music Is My Mistress ("La Musique est ma maîtresse"). La vidéo réalisée par Khalil Joseph sera publiée le 20 février.

L'acteur et activiste Jesse Williams était à Paris pour la Fashion Week. Il a notamment assisté au défilé Kenzo, consacrée aux collections homme et femme automne-hiver 2017.

Tracee Ellis Ross a récemment remporté le Golden Globe de la Meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique pour son rôle dans Black-ish.