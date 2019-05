Grey's Anatomy : La géniale Kelly McCreary s'est mariée !

Cela fait déjà cinq ans que Kelly McCreary incarne le Dr. Maggie Pierce, la brillante demi-soeur de Meredith, dans la série médicale Grey's Anatomy. À la ville, l'actrice de 37 ans a révélé, mardi 7 mai 2019, avoir épousé Pete Chatmon le week-end du 4 et 5 mai.

L'actrice américaine a partagé sa grande nouvelle en postant quelques photos de l'événement sur Instagram. Kelly et Pete se sont mariés au bord d'une plage, dans leur "endroit préféré". Elle portait une superbe robe blanche sirène, créée par la marque de robe de mariée de luxe australienne Made with Love Bridal. Lui avait particulièrement la classe en smoking noir et baskets blanches.

Pete Chatmon est réalisateur pour la télévision. On lui doit de nombreux épisodes des séries Insecure (HBO) et Black-ish (ABC). Les amoureux se sont rencontrés il y a deux ans sur le tournage de Grey's Anatomy.

Il y a quelques semaines, c'est un collègue de Kelly qui se mariait lui aussi. Giacomo Gianniotti, qui incarne le beau gosse Dr. Andrew DeLuca, a épousé la maquilleuse Nicole G. à la Villa Pocci près du lac de Castel Gandolfo non loin de Rome.

Les deux acteurs, qui ont vécu une petite romance à l'écran, sont actuellement à l'affiche de la saison 15 de Grey's Anatomy. La série vient de battre le record de longévité pour une série médicale, précédemment détenu par Urgences. Elle continue de cartonner sur ABC et reviendra à la rentrée. En attendant, TF1 diffuse la saison 15.