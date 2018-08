Grey's Anatomy : La prochaine saison s'annonce "romantique" et "sanglante"

C'est le 27 septembre 2018 que la chaîne américaine ABC lancera la quinzième saison de Grey's Anatomy. Diffusée en France sur TF1, la série est devenue un vrai phénomène au point que la production soit forcée de redoubler d'efforts pour imaginer des scénarios prenants. Après s'être confiée sur l'avenir de Meredith (incarnée par Ellen Pompeo), Krista Vernoff, la showrunner du programme, en a dit plus sur le contenu de la saison 15.

Lors d'un entretien avec le site américain TVLine, Krista Vernoff a promis une saison plus "joyeuse, légère et drôle" que les précédentes, une saison où l'amour sera au coeur de l'intrigue. Cependant, Grey's Anatomy reste Grey's Anatomy et les drames peuvent arriver à tout moment. La scénariste en chef l'a bien rappelé à nos confrères : "L'amour prend beaucoup de formes différentes."

Les fans de la série devront donc s'attendre au pire comme au meilleur. "Regardez Romeo et Juliette - cela peut être sanglant, cela peut être horrible. C'est d'ailleurs devenu une blague entre les scénaristes : 'On va balancer des idées sanglantes et moches, et tout le monde va parler de la saison de l'amour'", s'est amusée Krista Vernoff.

En reprenant son sérieux, Krista Vernoff a confirmé que la saison 15 reprendra bien les bases fondamentales de la série, qui ont fait d'elle un programme culte. "Nous aurons toujours de bons cas médicaux et comme nous avons vraiment commencé à l'explorer la saison dernière, on suivra l'évolution de nos médecins qui ont commencé comme des internes et qui sont devenus de vrais chirurgiens rock-star. Tout cela reste la force fondatrice de notre série, qui sera toujours globalement une dramédie romantique", a-t-elle conclu.