Grey's Anatomy : La scène importante que vous ne verrez jamais !

Les fans de Grey's Anatomy ne devraient pas apprécier la nouvelle. Actuellement en cours de diffusion aux États-Unis, la saison 14 apporte une fois de plus son lot de suspens. On ne sait par exemple pas encore si l'on pourra assister au mariage de Jo (Camilla Luddington) et Alex (Justin Chambers) d'ici à la fin de la saison. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'on ne verra jamais... leur fête de fiançailles.

Une soirée en l'honneur des jeunes fiancés auraient en effet été organisée au Grey Sloan Memorial Hospital. Mais, selon le site américain TV Line, la scène aurait été coupée au montage de l'épisode 18.

La raison ? La séquence était trop longue, la production a donc été contrainte de la zapper afin de respecter le temps d'antenne. Elle pourrait toutefois être intégrée dans un prochain épisode selon une source proche de la prod'. Peut-être celui qui marquera le retour de Sarah Utterback. La comédienne jouait le rôle de l'infirmière Olivia. Selon nos confrères d'Entertainment Weekly, elle réapparaîtra dans l'épisode 21 et elle sera accompagnée... de son jeune fils !