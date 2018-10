Grey's Anatomy : Le nouveau chirurgien gay s'affiche torse nu !

Le 27 septembre dernier, Grey's Anatomy faisait son grand retour sur les petits écrans américains avec une quinzième saison. Meredith Grey et ses camarades ont pour l'occasion accueilli un nouveau chirurgien qui a déjà fait sensation... Le docteur Nico Kim, interprété par Alex Landi !

En effet, pour ses premiers pas au Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle, le premier chirurgien gay de l'histoire de la fiction médicale n'a pas mis bien longtemps pour apparaître torse su à l'écran. Et le spectacle a beaucoup plu ! Il faut dire que le comédien, qui a été mannequin par le passé, est très bien fait de sa personne.

Interrogé par WWD à propos de son arrivée remarquée dans le programme, Alex Landi a déclaré : "Je pense que de nombreux fans attendaient un chirurgien gay comme celui-ci dans la série. Beaucoup de gens ont dit qu'ils allaient recommencer à regarder Grey's Anatomy grâce à ce casting. Quand je lis des choses comme ça, c'est très rassurant, et c'est pour ça que je le fais."

Pour rappel, la série avait déjà affiché son soutien à la communauté LGBT en mettant en avant l'histoire d'amour passionnée de Callie et Arizona, respectivement jouées par Sara Ramirez et Jessica Capshaw. Mais le chirurgien Nico Kim est le premier homme ouvertement homosexuel dans l'équipe du désormais célèbre l'hôpital. Son interprète, déjà vu dans la deuxième saison de la série Bull est par ailleurs un as des arts martiaux et a entamé une carrière de mannequin avant d'apparaître devant les caméras.