Grey's Anatomy, Martin Henderson quitte la série : La raison dévoilée

Surprise pour les téléspectateurs de TF1. Au cours de l'épisode 5 de la saison 14 de Grey's Anatomy diffusé mercredi 11 avril 2018, ils ont assisté au départ de Riggs (incarné par Martin Henderson). Le beau docteur est parti en compagnie de Megan et deson fils et il n'est pas prévu qu'il fasse son retour dans la série.

Selon l'acteur de 43 ans, il était prévu depuis le début de son contrat qu'il ne resterait qu'un temps au Grey Sloan Memorial Hospital. "Je n'avais qu'un contrat court avec la série. C'était ma dernière année, donc je m'attendais à ce que l'histoire de Nathan se termine. Ramener Megan, c'était un bonne raison", a-t-il confié au site Deadline. Mais, si l'on en croit les rumeurs, ce serait en réalité Ellen Pompeo qui serait à l'origine de son départ soudain.

Riggs devait semble-t-il se trouver au coeur de nombreuses intrigues. Une situation qui aurait fortement agacé l'interprète de Meredith Grey, qui venait tout juste de perdre son partenaire Patrick Dempsey (Docteur Sheperd). Ellen Pompeo n'a bien entendu jamais confirmé ces ragots. Elle n'a néanmoins pas caché être déçue par le personnage de Riggs.

"La production m'appelle et me demande : 'Que penses-tu de ce mec ? De celui-là.' Elle m'envoie des photos de Martin Henderson. Et je dis : 'Est-ce-que vous êtes tarés ? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut absolument remplacer Patrick Dempsey ?' Je n'en revenais pas de la vitesse à laquelle le studio et la chaîne avaient eu besoin de rajouter un pénis", confiait-elle au Hollywood Reporter en janvier dernier.