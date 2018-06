Grey's Anatomy : Pourquoi Sandra Oh ne reviendra pas

De 2005 à 2014, Sandra Oh a incarné la célèbre Cristina Yang, dans la série médicale Grey's Anatomy. Un rôle qu'elle a adoré endosser et qui plaisait beaucoup aux fans. Forcément, la déception des téléspectateurs a été immense quand ils ont appris le départ de l'actrice de 46 ans.

Et elle devrait l'être encore plus quand ils apprendront qu'elle ne fera jamais son grand retour dans Grey's Anatomy. Lors d'une interview pour TV Line, Sandra Oh a en effet confié qu'elle ne comptait pas camper de nouveau le rôle de Cristina : "On me pose régulièrement la question et je réponds vraiment ce que je ressens à ce moment-là. Et aujourd'hui, ma réponse est non." Elle préfère se concentrer sur l'avenir, sur son rôle dans la série Killing Eve (bientôt diffusé sur Canal+).

"J'aime Eve. Vraiment beaucoup. J'aime aussi Cristina Yang... Je suis toujours aussi étonnée que les fans de Grey's soient toujours aussi présents pour Cristina. C'est tellement fantastique et ça me fait plaisir. Cela me donne énormément de satisfaction, parce que je me dis que le travail que j'ai fait a laissé sa marque... C'est vraiment phénoménal. Mais la seule façon pour moi de continuer à faire du bon travail, c'est de rester fidèle à ma propre boussole. Et cette boussole indique le Nord", a expliqué Sandra Oh.