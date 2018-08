Grey's Anatomy : Un célèbre personnage de retour dans la saison 15

La saison 15 de Grey's Anatomy s'annonce déjà pleine de rebondissements. Alors qu'on apprenait récemment qu'un nouvel acteur allait faire ses débuts dans la célèbre série médicale, à savoir Chris Carmack, ancienne star de Newport Beach (show culte diffusé en 2004 sur France 2), de nouvelles révélations sur ce qui nous attend à la rentrée au Grey Sloan Memorial Hospital ont été faites.

Et c'est le site américain Entertainment Weekly qui s'est chargé de dévoiler la surprise en annonçant le retour d'un personnage important. Il s'agit de Thatcher Grey, le père de Meredith - incarnée par l'actrice Ellen Pompeo. Ce dernier avait fait sa première apparition à l'écran dans la saison 2, il était alors remarié et avait eu deux filles (Lexie et Molly), les deux demi-soeurs de la chirurgienne. Si l'histoire de Thatcher, joué par Jeff Perry, s'était interrompue à la saison 7, il fera bien son retour à Seattle dans le show. La productrice de la série, Krista Vernoff, a justifié ce come-back par la nouvelle intrigue sentimentale prévue autour de Meredith dans les prochains épisodes.

Pour rappel, la relation entre Meredith et son père n'a jamais été au beau fixe après que ce dernier a abandonné sa famille lorsqu'elle était enfant. Malgré tout, ils ont réussi à partager de belles retrouvailles et à ressouder leurs liens après que la veuve de Derek Shepherd a accepté de lui donner une partie de son foie pour lui sauver la vie.

La diffusion de la saison 15 de Grey's Anatomy démarrera aux États-Unis sur ABC le 27 septembre 2018.