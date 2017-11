Grey's Anatomy : Une actrice victime de harcèlement sexuel brise le silence

Les langues se délient chaque jour un peu plus en marge de l'affaire Weinstein.

Il y a dix-sept ans, Caterina Scorsone écrivait un article afin d'expliquer qu'un metteur en scène l'avait harcelée sexuellement. Si elle n'avait pas souhaité dévoiler son nom à l'époque, les nombreux témoignages l'ont poussée à sortir réellement de son silence, sur Instagram. On a ainsi appris que l'interprète d'Amelia Shepherd dans Grey's Anatomy faisait allusion à James Toback, déjà visé par de nombreuses accusations, parmi lesquelles celles de Rachel McAdams, Selma Blair ou Julianne Moore.

"En réponse au déni crasse de James Toback dans Rolling Stone, je me sens dans l'obligation de corroborer les histoires de ces femmes. Je veux être claire, le réalisateur prédateur à propos duquel j'ai écrit cet article posté il y a quelques jours était James Toback. L'article a été écrit il y a dix-sept ans. Beaucoup de gens de l'industrie savaient et m'ont encouragée à garder le silence. Ce que je n'ai pas fait et cela a affecté ma carrière", a-t-elle écrit en commentaire d'une image dévoilant une interview où James Toback niait en bloc les accusations dont il fait l'objet. Et d'ajouter : "Je soutiens toutes les femmes qui ont été assez courageuses pour raconter leur histoire. Je soutiens aussi toutes les femmes qui ont l'impression qu'elles ne peuvent pas parler, encore maintenant. Mettons de la lumière dans les recoins les plus sombres."

Un témoignage qui poussera peut-être de nouvelles femmes à briser le silence.