Grumpy Cat est morte : la chatte grincheuse du web avait 7 ans

"Certains jours sont plus grincheux que d'autres", c'est ainsi que les propriétaires de Grumpy Cat ont annoncé sa mort, le 17 mai 2019. Cette adorable petite chatte au visage si particulier s'appelait en réalité Tardar Sauce. Atteinte de nanisme, elle avait une espérance de vie bien inférieure à celle des autres félins. Une condition qui explique également sa moue boudeuse qui a fait sa renommée. Voilà qu'après des années de bonheur, à enchaîner les tapis rouges et les opérations sponsorisées, la petite Grumpy Cat est morte le 14 mai 2019, à l'âge de 7 ans.

"Malgré les soins prodigués par les meilleurs professionnels et sa famille aimante, Grumpy a vécu des complications d'une infection urinaire, qui ont été trop fortes pour qu'elle puisse s'en remettre. Elle est partie tout en douceur dans la matinée du 14 mai, à la maison, dans les bras de sa mère, Tabatha", a annoncé sa famille depuis le compte Twitter officiel de Tardar Sauce, où la chatte était suivie par plus de 1,5 million d'abonnés. "À part être notre bébé et un membre de la famille aimé, Grumpy Cat a aidé des millions de personnes à sourire à travers le monde- même quand les temps furent durs. Son esprit continuera de vivre à travers ses fans", est-il indiqué.

Star des internets, égérie publicitaire, influenceuse... Grumpy Cat a été tant de choses au cours de sa carrière. Du haut de ses quelques centimètres, Tardar Sauce était également star de cinéma. Ses plus grands fans se rappelleront de Grumpy Cat's Worst Christmas Ever ainsi que son apparition dans le documentaire primé Lil Bub & Friends. À la tête de sa propre marque de vêtements (à son effigie), Tardar Sauce a également engendré de gros revenus. Les bénéfices de cette firme ont été estimés entre 1 et 10 millions de dollars par des médias américains en 2018.

Le félin avait également touché 710 000 dollars en janvier 2018 après qu'une marque de café a lancé un "Grumppuccino", utilisant illégalement son image. Grumpy Cat était suivie par plus de 8,3 millions de followers sur Facebook et 2,4 millions sur Instagram. Elle était devenue célèbre grâce à une photo d'elle publiée par ses maîtres sur Reddit, avec la légende suivante : "Je me suis amusée une fois, c'était horrible". Toutes nos condoléances à sa famille.